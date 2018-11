Facebook

Egal, ob tagsüber oder nachts, Öle sind für alle Hauttypen geeignet © olly

Ein bisschen medizinisch sehen sie aus, aber diese Optik hält, was sie verspricht – ein Plus an Vertrauen in die pflegenden, schützenden, ja heilenden Fähigkeiten von Kosmetik-Ölen. Öle hatten nie den besten Ruf: Das Vorurteil, sie zögen nur langsam in die Haut ein und hinterließen einen fettigen Glanz, hält sich hartnäckig.

Zu unrecht, denn Öle sind hervorragend für die Hautpflege geeignet, da sie in ihrer Zusammensetzung der des Hautfettes ähneln. Diverse Beauty-Bloggerinnen haben die Vorteile moderner Öle als Tages- sowie Nachtpflege früh erkannt – und Öle zu den neuen Must-Haves der Hautpflege erkoren. Native pflanzliche Öle sind sogar die kosmetisch wirksamste Komponente eines Pflegeproduktes.