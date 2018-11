Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Eisenhut & Mayer

Fleisch ist fixer Bestandteil unserer heimischen Küche. Wir kennen aber auch die Schattenseiten wie nicht artgerechte Aufzucht, Futtermittelimporte und immer weniger ehrlichen Bezug zum Produkt. Erfreu­licherweise ändern sich aber unsere Ernährungsgewohnheiten wieder. Man muss nämlich nicht Vegetarier sein, um Gemüse in den Mittelpunkt zu rücken.

Paul Ivić ist seit 2011 Küchenchef des vegetarischen Restaurants Tian in Wien und der einzige Koch Österreichs, der mit nur vegetarischer Küche einen Michelin-Stern erkocht hat. Sein Team unterstreicht mit kreativen, leichten Kompositionen, dass vegetarische Gerichte die Bedürfnisse von anspruchsvollen Gourmets absolut erfüllen können.

In seinem Werk „Vegetarische Winterküche“ bringt er den einzigartigen Geschmack der kalten Jahreszeit auf den Teller. Wintergemüsesorten, die oft zu Unrecht ein eher langweiliges Image haben, werden mit aromatischen Gewürzen zu Hauptdarstellern köstlicher internationaler Winter-Rezepte. Also, gleich hin zu den Töpfen und selbst loslegen!

Paul Ivić: Österreichs einziger vegetarischer Sternekoch Foto © INGO PERTRAMER