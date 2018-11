Facebook

Wir lüften für Sie die besten Beauty-Geheimnisse © Dean/stock.adobe.com

1. Gesicht reinigen. Klingt simpel, ist aber essentiell. Befreien Sie Ihr Gesicht von ­Make-up und Schmutzresten, im besten Fall mit einer Mischung aus halb Reinigungsmilch oder -gel und halb Feuchtigkeitscreme. Das befeuchtet Ihre müde Haut und rei­nigt die Poren. Auch für Damen, die Ölreiniger nicht vertragen, aber trotzdem ihre trockene Haut verwöhnen möchten, ist das eine gute Alternative, die schnell selbst gemacht ist.

2. Maske auflegen. Und zwar schon am Abend zuvor und am besten über Nacht, Modells schwören darauf. Verwenden Sie entweder eine normale Creme- oder eine Tuchmaske. Die Inhaltsstoffe können so, während Sie schlafen, einziehen und Ihre Haut wieder mit der nötigen Feuchtigkeit versorgen, die sie zum Strahlen braucht. Falls Sie keine Maske zuhause haben, machen Sie sich doch schnell selbst eine.

© verona_studio/stock.adobe.com

Rezept Gesichtsmaske Zutaten: 1/2 Avocado, 1 Teelöffel Honig, 1 Teelöffel Joghurt, Milch, Olivenöl Anwendung: Die Avocado schälen, halbieren, entkernen und zerdrücken und mit Joghurt, Honig, der Milch und dem Olivenöl vermengen. Danach aufs Gesicht auftragen und mindestens 15 Minuten oder über Nacht einwirken lassen. Avocado ist sehr fetthaltig und enthält viele Vitamine, was Ihre Haut jung und frisch aussehen lassen wird.

3. Peelen, peelen ... und noch mal peelen. Klar, Sie sollten es nicht übertreiben, denn bei jedem Peeling wird ein Teil der Hornschicht abgetragen. Doch wenn Sie sich etwa einmal pro Woche peelen, hat es positive Auswirkungen. Sie befreien Ihre Haut von abgestorbenen Schüppchen, regen die Durchblutung an und fördern die Regeneration. Außerdem können Sie Peelings günstig selbst machen.

© New Africa/stock.adobe.com

Rezept Peeling Zutaten: 5 Teelöffel Kaffeepulver und 1 Esslöffel pflegendes Öl nach Belieben Anwendung: Gießen Sie das Kaffeepulver mit heißem Wasser auf (Sie können auch bereits verwendetes Kaffepulver aus dem Filter, Pad oder der Kapsel verwenden). Mischen Sie es mit dem Öl und tragen Sie es leicht aufgewärmt auf. Einmassieren und abwaschen. Koffein fördert die Durchblutung und das Öl liefert Feuchtigkeit

4. Wasser trinken. Ja, diesen Tipp kennen Sie bestimmt schon – er ist so alt wie wir nicht aussehen möchten. Dennoch ist Wasser für unser Aussehen unentbehrlich. Sie können sich im wahrsten Sinne des Wortes schön trinken. Vor allem nach durchzechten Nächten oder stressigen Tagen wird Ihre Haut diese Feuchtigkeit von außen regelrecht aufsaugen — und es Ihnen durch einen rosigen, strahlenden Teint danken.

5. Body buttern. Besonders in der kalten Jahreszeit kämpfen viele von uns mit trocke­ner und rissiger Haut. Das passt so gar nicht zum ärmellosen, kurzen oder rückenfreien Abendkleid, das wir zum Fest tragen möchten. Die Lösung? Bodybutter! Denn diese enthält Fette, Öle und Wachse, wie Shea- und Kakaobutter, Vitamin A und E sowie Omega-8-Fettsäuren – die Ihrer trockenen Haut sofort ein babyzartes Finish verleihen.

© luisapuccini/stock.adobe.com

Rezept Body-Butter Zutaten: 50 Gramm Sheabutter, 50 Gramm Kokosöl, 2 Esslöffel Mandelöl Anwendung: Sheabutter im Wasserbad erhitzen, ätherische Öle einrühren, danach rund 20 Minuten in den Tiefkühlschrank. Die feste (nicht steinharte) Masse dann auf niedriger Stufe mit dem Mixer aufschlagen, bis eine luftige Creme entstanden ist. Danach auftragen, einziehen lassen und genießen! Hält sich etwa 1 Jahr im Kühlschrank.

6. Haare aufhübschen. Ihr Teint strahlt, Ihre Haut ist weich, aber Ihre Haare stehen nach allen Richtungen? Falls das daran liegt, dass Sie dickes Haar haben, greifen Sie zu einer glättende Haarmaske über Nacht – Ihr Haar wird am nächsten Morgen engelsweich sein. Das ist es sowieso schon, und sie brauchen Volumen? Dann setzen Sie auf Trockenshampoo, das Sie in die Ansätze sprühen. Es sorgt für Standkraft und mehr Volumen.