Alex Beer schreibt Wien-Krimis mit sozialhistorischem Gehalt © Ian Ehm

Wenn Ihr Rayonsinspektor August Emmerich durch das vorweihnachtliche Wien streifen würde, würde er etwas vom heutigen Glanz erahnen?

Alex Beer: Nein, ganz im Gegenteil. Die Zeit direkt nach dem Krieg war von Elend und Not geprägt, und die machte auch vor dem Weihnachtsfest nicht Halt. Im berüchtigten Winter von 1918 gab es kaum Lebensmittel und keine Kohle. Viele Menschen verhungerten oder erfroren. Die Stadt war schlecht beleuchtet. Da alles Holz in die Öfen der Bevölkerung wanderte, gab es auch nur wenige Christbäume. Die meisten Leute mussten sich mit ein paar Tannenzweigen als Dekoration begnügen. Kerzen waren rationiert, jedem Erwachsenen stand eine Kerze pro Monat zu. Zum Glück gab es aber auch ein paar schöne Dinge zu vermelden: Nach vier Kriegsjahren war es das erste Friedens-Weihnachtsfest und die Ankündigung der Amerikaner, eine Hilfsaktion für die Wiener Kinder ins Leben zu rufen, erfüllte die Stadt mit Hoffnung.



Wie sah Weihnachten vor 100 Jahren aus?

„Heuer gibt’s keine Weihnachten“, lautete die Devise in den meisten Haushalten. Das Geld war knapp, es gab viele Tote zu beklagen und die Menschen hatten große Angst vor den grassierenden Seuchen wie Typhus und Spanische Grippe. Feierstimmung wollte da nicht wirklich aufkommen. Jene Familien, die das Fest begingen, konnten sich oft nur ein karges Essen leisten. Bei vielen standen Maisbrot und Dörrgemüse auf dem Tisch. Die Kriegskinder waren ­äußerst bescheiden. Sie freuten sich schon über einen Apfel oder eine selbstgebastelte Puppe. Kinder aus reichen Häusern wurden mit Holzpferden, Zinnsoldaten, Modelleisenbahnen und Büchern beschenkt.