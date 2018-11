Der Advent ist immer weniger das, was wir eigentlich wollen? Dann ist es Zeit für den Umkehrschwung: slow down christmas.

Die eigenen Erwartungen an sich für die Zeit vor Weihnachten und das Fest selbst bewusst herunterzuschrauben. © Konstantin Yuganov

Für fast die Hälfte der Öster­reicherinnen und Österreicher ist der Advent purer Stress, so eine Umfrage des Jobportals karriere.at: Sie fühlen sich in den Wochen vor Weihnachten beruflich wie privat extrem belastet. Spätestens eine Woche vor dem 24. wünscht sich so mancher, dass das „Ganze“ endlich vorbei ist.

Vielen Menschen, gerade Beschäftigten im Handel und der Gastronomie, wird der „Wahnsinn“ auch heuer nicht erspart bleiben: Der erhöhte Konsum und die Weihnachtsfeiern führen dazu, dass man einfach nicht „auskommt“. Doch privat sind wir unser eigener Chef. Und wer will, kann manches anders machen.

1 Es ist gut genug!

Den Perfektionismus aufgeben: Das raten Psychologen gerade den Frauen. Die eigenen Erwartungen an sich für die Zeit vor Weihnachten und das Fest selbst bewusst herunterzuschrauben. Jegliches Weniger ist eine Erleichterung. Zehn Kekssorten? Müssen nicht in jedem Haushalt sein.

2 Sich Zeit nehmen

Familien brechen unter dem Christbaum in Streit aus, Kinder heulen, Paare schweigen sich an: Das ­Frohe Fest ist oft deshalb nicht froh, weil die Zeit davor die Nerven aller überstrapaziert hat. Harmonie entsteht nicht beim Fünf-Gänge-­Menü oder in einem blitzblank geputzten Wohnzimmer (wiewohl das schön ist), sondern ­unter Menschen, die sich füreinander Zeit nehmen.