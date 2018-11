Facebook

Wer sich per Pulli zum Team Santa zählt, hat zu Weihnachten wahrscheinlich mehr Spaß ... © KK

Natürlich ist „hässlich“ eine subjektive Einschätzung und nicht unbedingt die richtige Bezeichnung für einen Motiv-Pullover. Wenn etwas so richtig hässlich ist, ist es dann nicht auch zumindest ganz besonders? Zu bunt, zu schrill, zu auffällig, das sind Attribute, die bei den „hässlichen Weihnachtspullovern“ (im Englischen: „Ugly Christmas Sweater“) ausdrücklich erwünscht sind.

Einen großen Beitrag zum Trend gewordenen „Schiach-Strick“ leistete die Hipster-Kultur, die eigentlich als peinlich oder hässlich angesehene Kleidungsstücke aus der Vergangenheit mit einem ironischen Augenzwinkern zurückbrachte. Seitdem verehren Bands, Serienstars, Fußballclubs und selbstverständlich auch Schauspieler den Trend. Und außerdem: Die Vorfreude auf Weihnachten, gemischt mit kindlichem Spieltrieb, sind treibende Kräfte bei diesen Geschmacklosigkeiten.