Der erste und wohl auch wichtigste Trend: Retro. Die Lust an historischen Designs hält nun schon seit einigen Jahren an – und erreicht immer neue Höhen. Eine Pionierrolle haben Fliegeruhren übernommen, die optisch an die Zeitmesser der Militärpiloten aus den 1940er-Jahren erinnern.

Sie besitzen große, mattierte Edelstahlgehäuse und mattschwarze Zifferblätter, die jede störende Reflexion vermeiden, griffige Aufzugskronen, stark leuchtende Anzeigen sowie Lederarmbänder mit Nieten bei den ­Bandanstößen. Bei Stowa gehören solche historisch inspirierten Fliegeruhren zur Kernkollektion. Das neueste Modell ist die abgebildete „Flieger Klassik Sport Logo“, bei der sich das Datum als modernes Element harmonisch in die geschichtsträchtige Gestaltung einfügt.



Ergänzend zu den allgegenwärtigen Fliegeruhren nutzte die ­Uhrenwelt als Nächstes betont klassische Designs der 40er- bis 60er-Jahre als Inspiration für attraktive Neuauflagen – ein Trend, der noch anhält. Hier sorgen randgewölbte Zifferblätter, bombierte Deckgläser und dezente Gehäusegrößen für eine Eleganz, wie sie die Nachkriegsjahre prägte.

Diese Retrozeitmesser bilden einen angenehmen Kontrast zu den immer größer und verrückter werdenden Uhrenkreationen, mit denen sich manche Marken in den letzten Jahren ein Rennen um die größtmögliche Extravaganz lieferten. Ein elegantes Beispiel ist die Omega „Seamaster 1948 Central Second“, die 2018 als Neuauflage der ersten, vor 70 Jahren lancierten Seamaster-Generation erschien.

Heute umfasst der Retrotrend alle erdenklichen Uhrengattungen. Besonders beliebt sind in jüngster Zeit Taucheruhren, die auf konkrete historische Vorbilder verweisen. Zu den attraktiven Uhren, die in der aktuellen Saison wieder aus der Geschichte aufgetaucht sind, gehört die Seiko „1968 Automatic Diver’s Re-Creation Limited Edition“, die an die erste Seiko-Taucher-­

uhr mit Schnellschwingerkaliber erinnert.

Farbtrend: Grün. Alle bisherigen Farbtrends waren, wenn auch nicht vorhersehbar, doch zumindest aus unternehmerischer Sicht verständlich: Blaue Uhren sind etwas auffälliger als ganz klassische Modelle mit schwarzem oder silberfarbenem Zifferblatt; Zeitmesser mit schwarzen Gehäusen stehen für Sportlichkeit und Dynamik; braune Zifferblätter steigern die Eleganz, vor allem in Kombination mit Goldgehäusen und braunen Lederbändern.



Aber Grün? Diese Farbe würde man erst einmal für zu gewagt halten – und daran zweifeln, dass sie ausreichend vielen Uhrenliebhabern gefällt, um ein solches Modell in befriedigenden Stückzahlen zu verkaufen. 2018 ist jedoch das Jahr der grünen Uhren. Und das betrifft durchaus nicht nur sportliche Modelle, denen man ungewöhnliche Farben zutraut. Nein, auch elegante und sogar hochkomplizierte Zeitmesser kleiden sich in dieser Saison in provozierendes Grün. So beweist die Uhrenwelt einmal mehr, dass sie zu Wagnissen bereit ist – und dass sie alles tut, um den Wunsch der Kunden nach Individualität zu erfüllen.

Techniktrend Leistungssteigerung Noch vor einigen Jahren haben viele Uhrenmarken die Preise regelmäßig angehoben, ohne ihre Produkte nennenswert weiterzuentwickeln. Mittlerweile zeichnet sich ein entgegengesetzter und damit sehr erfreulicher Trend ab: Hersteller erhöhen die Leistungsfähigkeit ihrer Uhren, um sie besser für den Alltag zu wappnen – und das eben ohne nennenswerte Preissprünge. In der Folge gibt es beispielsweise immer mehr Zeitmesser mit Siliziumspiralen.

Diese sind amagnetisch, kehren nach Stößen in ihre ursprüngliche Position zurück und sorgen dafür, dass die Unruhschwingungen in beide Richtungen gleich lang dauern. All diese Eigenschaften sorgen dafür, dass Uhren mit Siliziumspiralen gleichmäßiger laufen als solche mit klassischen Metallspiralen – natürlich immer vorausgesetzt, dass sie genauso gut einreguliert wurden.



Ein zweiter brandaktueller Ansatz zur Nutzwertsteigerung ist die Erhöhung der Gangreserve. Viele Marken gehen zurzeit diesen Weg und schaffen damit tatsächlich einen enormen Vorteil für den Alltag mit mechanischen Zeitmessern: Beträgt beispielweise die Gangreserve einer Handaufzugsuhr mehr als zwei Tage, so schadet es nicht, wenn der Besitzer einmal das morgendliche Aufziehen vergisst; am nächsten Tag kann er das Versäumte problem- und folgenlos nachholen. Und wenn eine Automatikuhr nach dem Ablegen ganze drei Tage weiterläuft, kann ihr Träger sie sogar übers Wochenende im Tresor einsperren und sich am Montag immer noch auf die korrekte Uhrzeit und Datumsanzeige verlassen.



Interessanterweise haben sich gleich mehrere Hersteller dazu entschieden, beide technischen Verbesserungen – Siliziumspirale und hohe Gangreserve – zu kombinieren. So läuft die neue Tudor „Black Bay GMT“ 70 Stunden, Tissot baut die „Ballade Gent Powermatic COSC“ mit 80 Stunden Gangreserve, und die neue Baume & Mercier „Clifton Baumatic“ hält ihre Siliziumspirale ganze fünf Tage in Schwingung. Alle drei Hersteller erreichen mithilfe der Siliziumtechnik so gute Gangwerte, dass sie die genannten Uhren von der offiziellen Schweizer Prüfstelle COSC als Chronometer zertifizieren lassen.