Modebloggerin„Ich sehe mich nicht als Anna Wintour“

Bei ihren ­Shootings lässt sich Carola Pojer auch gerne durch Bewegung inspirieren © Böcker

Wer ist Carola Pojer? Nehmen Sie sich selbst als Schauspielerin oder als Bloggerin wahr?

Carola Pojer: Mittlerweile als Bloggerin. Ich mache das jetzt seit drei Jahren hauptberuflich. Ab und zu nehme ich zwar noch Schauspiel- und Sprecherjobs an, aber der Fokus liegt eindeutig auf dem Bloggen. Ich würde mich daher klar als Modebloggerin und Fotografin bezeichnen, allerdings werde ich immer Schauspielerin bleiben – das ist immerhin eine Berufung und nicht nur ein Beruf.

Was fasziniert Sie an Mode?

Mich fasziniert, dass man mit Mode seine eigene Persönlichkeit unterstreichen kann. Für mich ist es ein großer Spielplatz, der zum Herumexperimentieren einlädt. Durch Mode kann man mit Stimmungen spielen, sie gibt einem Selbstbewusstsein und Stärke.

Liegt Ihnen auch Nachhaltigkeit am Herzen?

Absolut. Man trägt eine große Verantwortung, wenn man in diesem Bereich arbeitet. Ich habe immerhin einen gewissen Einfluss auf meine Leser. Gewisse Marken und Herstellungsländer versuche ich zum Beispiel komplett zu vermeiden. Das Konzept meines Blogs ist die Wiederholung von einzelnen Teilen und der wirkungsvolle Einsatz von ­Basics. Ich versuche zu vermitteln, dass es sinnvoller ist, in hochwertige und langlebige Mode zu inves­tieren, anstatt jedem Trend hinterherzulaufen. Jeder sollte seinen ­eigenen Konsum hinterfragen und regulieren. Nur so wird Nachhaltigkeit überhaupt erst möglich.

Daher auch Ihre Dreierregel, die besagt, dass man vor dem Kauf immer überlegen sollte, ob sich das Kleidungsstück auf mindes­tens drei Arten ­stylen lässt?

Genau. Es gibt oft Kleidungsstücke, die zwar im Laden toll aussehen, aber sobald sie im Schrank hängen merkt man, dass man sie zu nichts kombinieren kann. Wenn man hier bewusster einkauft und auf hochwertige Kleidung setzt, hat man automatisch weniger im Schrank. Selbstverständlich ist mir klar, dass diese Art einzukaufen auf den ers­ten Blick nicht günstig aussieht. Über die Jahre habe ich aber gelernt, dass es sich bezahlt macht, weniger zu kaufen, aber dafür in Qualität zu investieren.

Über Carola Pojer Die Modebloggerin und Schauspielerin wurde in Birkfeld geboren und hat Schauspiel und Fotografie studiert. Heute lebt sie in ihrer Wahlheimat Wien, die sie auch durch ihren Künstlernamen, „Vienna Wedekind" ehrt – Frank Wedekind ist einer ihrer liebsten Dramatiker. In ihren Modefotografien versucht sie stets eine Geschichte zu erzählen und Emotionen zu vermitteln – etwas, das ihr sichtlich gelingt. Foto © Böcker

Es geht dabei nicht explizit um die Zahl Drei, sondern um ungerade Zahlen. Eine solche wird vom Träger als angenehm wahr­genommen. Kombiniert man in seinem Outfit drei Farben – damit ­meine ich auch Accessoires und Schuhe – wirkt das automatisch ­ruhig. Viele denken, dass Farben wie Schwarz oder Grau langweilig sind. Hier kommt es aber auch auf die Kombination von Materialien und Texturen an. Auch Schwarz kann so sehr aufregend sein. Die Dreierregel wird übrigens auch von Floristen bei Blumenarrangements angewandt.

Beeinflusst Instagram Ihrer Meinung nach auch die Modewelt?

Mittlerweile ist dieser Einfluss sehr extrem. Als ich mit dem Bloggen begonnen habe, waren bei Fashionweeks nur sehr wenig Blogger eingeladen. Mittlerweile werden sogar Fashionshows darauf ausgelegt, damit diese wirklich instagramable sind und Influencern darüber berichten. Instagram ist das wichtigste digitale Tool geworden und bedeutend für den Verkauf. © Böcker Gewinnt so auch der Verbraucher mehr Einfluss?

Mode ist tatsächlich stark demokratisiert worden in den letzten Jahren. Früher hat der Verbraucher nur über Magazine einen Einblick in die Modewelt erhalten. Heute kann er durch Blogger indirekt bei Fashionshows dabei sein. Auch Luxus ist zugänglicher geworden und weniger elitär. Auf der anderen Seite bemerkt der Hersteller sofort, was der Konsument gerne möchte. Wir als Blogger sind hier ein wichtiger Vermittler und eine Schnittstelle.

Nehmen Sie VIENNA WEDEKIND als Marke wahr?

Vienna Wedekind ist insofern eine Marke, weil wirklich mehr als nur ein Blog dahintersteckt. Ich bin immerhin nicht nur auf dem Blog und auf Instagram aktiv, sondern biete auch Content Production für verschiedene Unternehmen an und Consulting sowie Seminare. Ich, als Carola Pojer, bin aber natürlich ein normaler Mensch und kein Star oder eine Anna Wintour.

Ihr Stil ist ein sehr reduzierter – gedeckte Farben, klare Linien, skandinavisch. Wodurch würden Sie sagen, wurde Ihr Stilempfinden beeinflusst?

Ich habe mich in den Jahren immer mehr selbst gefunden. Am wohls­ten fühle ich mich einfach in einfarbigen Teilen. Meine Persönlichkeit ist sehr energiegeladen und so ist diese Stilrichtung ein guter Ausgleich für mich. Foto © Böcker Mit Ihrem Blog wurden Sie bereits in der Vogue genannt. Was ist das für ein Gefühl, in schlichtweg „dem" Modemagazin erwähnt zu werden?

Es war unfassbar. Bei dem Artikel handelte es sich immerhin auch um eine große Strecke, für die ich ­extra ein Fotoshooting in London hatte. Ich war die einzige Bloggerin in Österreich, die in dieser Strecke Erwähnung fand. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich zwar viele Follower, aber nicht unglaublich viele. Fälschlicherweise denkt man oft, die Vogue würde nur auf die Größten zukommen. Aber sie interessieren sich auch für das Gesamtpaket, den Kunstaspekt und spannende Persönlichkeiten. Man sieht die ­Arbeit und Liebe hinter dem Blog, deswegen wurde Vienna Wedekind für diese Serie ausgewählt. Ich fühle mich unglaublich geehrt und dankbar.

Darf Weihnachten bei Ihnen kitschig sein oder erstrahlt auch der Weihnachtsbaum stilvoll in drei Farben?

Auch Weihnachtsdekor ist bei uns sehr reduziert. Den Weihnachtsbaum haben wir bisher primär in Schwarz, Weiß und Gold gehalten. Auch bei der restlichen Dekoration schätze ich einfache Elemente und vermeide Kitsch. Diese Einfachheit in meinem Modestil zieht sich bei mir komplett durch – ich bin am glücklichsten, wenn ich wenig besitze. Das heißt aber nicht, dass ich Kitsch nicht bei Weihnachtsmärkten zu schätzen weiß.

Sie sind unglaublich umtriebig und haben zum Beispiel im Edited Store einen eigenen Corner zusammengestellt. Was kommt als nächstes?

Tatsächlich habe ich gerade erst ein eigenes Schmuckstück designt, das seit dem 11. November erhältlich ist. Ich finde es immer spannend, mich mit anderen Power-Frauen zusammenzutun und so entstand in Kooperation mit Evelyn Haddad, der Wiener Schmuckdesignerin, „The signet", ein handgefertigter Siegelring aus 18 Karat vergoldetem Sterling Silber.