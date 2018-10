Der Kleine Zeitung Kulturwinter 2018/19 ist da!

Facebook

Denn der Kleine Zeitung Kulturwinter lässt in den kommenden Monaten so gut wie keinen Wunsch offen und sorgt dafür, dass Kulturbegeisterten auch in der kalten Jahreszeit so richtig warm ums Herz wird.

Das Angebot reicht dabei von unterschiedlichsten Musikgenres und Theaterproduktionen über Kabarett der Spitzenklasse bis zum Kindertheater. Von Spittal bis Wolfsberg und damit quer durchs ganze Land, quer durch alle Geschmacksrichtungen und sogar grenzüberschreitend bis nach Hamburg. Wintertristesse? Nicht mit uns.

Lassen Sie sich auf eine Reise quer durch den kulturellen Gemüsegarten inspirieren und erleben Sie unterschiedlichste kulturelle Leckerbissen auf höchstem Niveau. Kleine Zeitung Vorteilsclub-Mitglieder treten diese Reise wie gewohnt zu vergünstigten Konditionen an. Im Petto haben wir dabei folgende Vergünstigungen für Sie:



Ermäßigungen „200 Jahre Stille Nacht“, 9. bis 21. Dezember, Klagenfurt, Spittal/Drau, St.Veit/Glan, Friesach, St. Andrä

>30% Ermäßigung für alle Konzerte auf max. 30 Karten pro Konzert Alp-Con, Sport- und Outdoorfilmtour, bis 22. Dezember, kärnten- und steiermarkweit

>30% Ermäßigung für alle Kinoblöcke, max. 10 Karten pro Kino Billy Cobham, 22. März, Klagenfurt

>30% Ermäßigung max. 50x2 Karten Charms of Christmas, 19. Dezember Spittal und 20. Dezember Klagenfurt

>„2für1“ Ermäßigung an beiden Tagen Christmas Gospel, 12. Dezember Klagenfurt und 13. Dezember Villach

>„2für1“ Ermäßigung an beiden Tagen, max. 50x2 Karten pro Konzert „Damenwahl“ Theater Wolkenflug, Klagenfurt

>„2für1“ Ermäßigung auf die Aufführungen am 16., 17., 21. und 23. November „Die Reise zum Mittelpunkt der Erde“ Theater ohne Licht, 4. Dezember, Klagenfurt

>„2für1“ Ermäßigung auf max. 20x2 Karten „Eine Sommernacht“ Theater im Raum, Klagenfurt/Villach/Völkermarkt

>„2für1“ Ermäßigung für max. 20x2 Karten pro Aufführung bzw. 10x2 für Völkermarkt Herkules, Klagenfurter Kleinkunstpreis, 4. und 5. Jänner 2019, Klagenfurt

>„2für1“ Ermäßigung an beiden Tagen Kabarettherbst, bis 30. Dezember 2018

>4€ Ermäßigung auf alle Aufführungen „La Bohème“, Stadttheater Klagenfurt

>30% Ermäßigung für 5. Jänner 2019 auf max. 50 Karten Matakusix-Show, 24. November 2018, Klagenfurt

>„2für1“ Ermäßigung auf max. 500x2 Karten Musikverein Kärnten, Jeunesse und Jeunesee piccolo, bis Mai 2019, Klagenfurt

>30% Ermäßigung bzw. „2für1“ Ermäßigung bei allen Konzerten Neunebuehnevillach

>30% Ermäßigung für die Aufführungen:

>>„vielgutessen“ am 22. November 2018

>30% Ermäßigung für die Aufführungen: >>„vielgutessen“ am 22. November 2018 >>„Der Vater“ am 5. Februar 2019 Nino aus Wien, 15. November 2018, Klagenfurt

>„2für1“ Ermäßigung auf max. 5x2 Karten Seltenheimer Advent, 22. und 23. Dezember, Klagenfurt

>„2für1“ Ermäßigung auf max. 20x2 Karten pro Konzert Silvester Honky Tonk, 31. Dezember, Villach

>„2für1“ Ermäßigung auf VIP-Karten Steaming Satellites, 28. Dezember 2018, Klagenfurt

>„2für1“ Ermäßigung auf max. 10x2 Karten Stiller Advent, 1. bis 21. Dezember, Klagenfurt/Spittal/Villach/Wolfsberg

>„2für1“ Ermäßigung auf max. 10x2 Karten pro Konzert

Kleine Zeitung Leserveranstaltungen Stadttheater Klagenfurt, Oper „La Bohème“

23. Dezember 2018 um 15 Uhr für 357x2 Leser

23. Dezember 2018 um 15 Uhr für 357x2 Leser Theater im Raum, „Eine Sommernacht“

25. Jänner 2019 um 20 Uhr für 50x2 Leser

25. Jänner 2019 um 20 Uhr für 50x2 Leser Musikverein Kärnten „Vivaldi & Mozart – Zwei Popstars des 18. Jahrhunderts“

18. Februar 2019 um 19.30 Uhr für 334x2 Leser

18. Februar 2019 um 19.30 Uhr für 334x2 Leser Neuebuehnevillach „Mein Grund und Boden“

19. März 2019 um 20 Uhr für 40x2 Leser

Gewinnspiele des Kulturwinters 3x2 Plätze für die Live-Übertragung des Balletts „Der Nussknacker“ aus dem Bolshoi Ballett am 23. Dezember 2018 im Stadtkino Villach 3x2 Plätze für die Live-Übertragung der Oper „Carmen“ aus der Metropolitan Opera New York am 2. Februar 2019 im Stadtkino Villach 3x2 Plätze für die Live-Übertragung der Oper „Die Walküre“ aus der Metropolitan Opera New York am 30. März 2019 im Stadtkino Villach