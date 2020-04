Facebook

Auf den österreichischen Hochschulen herrscht nur vermeintlich Stillstand. Trotz der "virusbedingten" Schließung seit Mitte März herrscht für Lehrende und Studierende kein Stillstand. So auch an der FH Kärnten. Wie funktionieren Lehre und Forschung in Zeiten von "distant learning"? In welchen Bereichen stößt die Fernlehre an ihre Grenzen? Wie geht die FH mit Abschlussarbeiten und Prüfungen um? Wie kann man sich für ein Studium jetzt anmelden?