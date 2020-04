Luftfilter, Schutzschild, Wasserspender: Was der Wald alles sein kann und unter welchen Bedingungen du dort jetzt spazieren darfst.

Halte dich an die Regeln: Um die Umwelt zu schützen, solltest du keinen Abfall im Wald zurücklassen © (c) mashiki - stock.adobe.com (MARIA_KOVALEVSKAYA)

Was muss ich jetzt im Wald beachten?

Vorsichtig sein und drinnen bleiben – das ist jetzt wichtig. Trotzdem ist es erlaubt, das Haus für einen kurzen Spaziergang zu verlassen. Wohnst du also in der Nähe eines Waldes, darfst du dir dort die Beine vertreten. Allerdings nur alleine oder in Begleitung von Menschen, mit denen du zusammenwohnst. Triffst du beim Spazieren auf anderen Menschen, solltest du mindestens einen Meter Abstand halten.

Was der Wald alles sein kann

Luftfilter: Die Blätter und Nadeln an den Bäumen filtern Staub, Ruß und Abgase aus der Luft. Daher ist die Luft im Wald auch deutlich sauberer als in der Stadt.

Schutzschild: In Gebieten, wo es hohe Berge und im Winter viel Schnee gibt, schützen uns Wälder vor Lawinen, Steinschlägen und Hangrutschungen. Die Bäume wirken dabei wie ein Anker. Sie geben Halt. Damit dieser Schutz nicht verloren geht, dürfen Bäume in diesen Gebieten nur nach bestimmten Vorschriften gefällt werden.

Wasserspender: Der Wald ist wie ein riesiger Schirm. Wenn es regnet, fängt er das Wasser auf. Ein Teil davon verdunstet in der Luft. Der andere Teil tropft langsam zu Boden. Der Boden saugt das Wasser wie ein großer Schwamm auf. Gibt es ein Unwetter, schützen die dichten Baumkronen den Boden vor Zerstörung.

