Seit einer Woche bleiben alle zu Hause © (c) Weichselbraun Helmuth

Wirken die neuen Regeln überhaupt?

Antwort: Ja! Gesundheitsminister Rudolf Anschober sagt, dass die neuen Maßnahmen bereits wirken. Es stecken sich zwar immer noch viele Menschen mit dem Virus an, aber dank der Regeln werden es weniger.

Muss ich mich weiter an die Regeln halten?

Antwort: Ja, unbedingt. Denn wenn jetzt plötzlich alle wieder raus gehen und sich treffen würden, käme es zu ganz vielen neuen Ansteckungen. Bundeskanzler Sebastian Kurz freut sich, dass sich fast alle Menschen an die Regeln halten und bittet alle, weiter durchzuhalten.

Die neuen Regeln gelten bis Ostermontag Foto © Ilike - stock.adobe.com (Nagy-Bagoly Ilona)

Wie lange muss ich noch zu Hause bleiben?

Antwort: Vorerst bis zum 13. April, also bis Ostermontag. Allerdings kann die Regierung noch nicht sagen, ob dann alle Geschäfte und Schulen wieder öffnen. Das geht erst, wenn sich viel weniger Menschen anstecken.

Derzeit kontrolliert die Polizei, ob die Menschen genug Abstand zueinander halten Foto © APA/HERBERT P. OCZERET

Und wenn man sich nicht an die Regeln hält?

Antwort: Für Erwachsene gibt es dann Strafen. Die Polizei kontrolliert, ob die Menschen außerhalb der Familie Abstand zueinander halten. Manche feiern trotzdem Partys, obwohl das gefährlich für andere sein kann. Zum Glück halten sich aber nur wenige nicht daran.

Wie geht es den Menschen in anderen Ländern?

Antwort: In Großbritannien und den USA gibt es nicht so strenge Regeln, deshalb stecken sich dort gerade sehr viele Menschen mit dem Virus an. In Spanien und Italien gibt es sehr viele Erkrankte, die Ärzte schaffen es kaum, sich um alle zu kümmern.

Warum wir erklären, was in der Welt passiert Täglich erreichen uns über Fernsehen, Radio, Internet und Zeitungen unzählige Meldungen, die für so manch Erwachsenen kaum mehr zu bewältigen sind. Kinder tun sich mit diesen Nachrichten noch viel schwerer. Daher ist es der Redaktion der Kleinen Kinderzeitung ein Anliegen, den redaktionellen Schwerpunkt auf die altersgerechte Aufbereitung aktueller Geschehnisse auszurichten, um Kinder über das, was sie sehen und hören, gut proportioniert zu informieren, damit sie Schlagzeilen und Bilder verstehen und sich eine eigene Meinung bilden können.

