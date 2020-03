Du gehst normalerweise gerne zum Sporttrainig oder ins Theater? Nur weil du jetzt daheim bleibst, musst du nicht auf all das verzichten: Mit unseren Tipps kommt das Unterhaltungsprogramm direkt in dein Wohnzimmer!

Jetzt ist es wichtig, dass du zuhause bleibst. Trotzdem musst du nicht auf Spaß verzichten: Diese Veranstaltungen kommen direkt zu dir und deinen Eltern © (c) Getty Images/iStockphoto (evgenyatamanenko)

So ein Theater!

Tierische Musik

Diese Musical bringt Stimmung in dein Wohnzimmer: Im Schatten einer großen Brücke leben Kröte, Ratte, Spinne und Fledermaus. Als die Hyäne bei ihnen auftaucht wird gesungen was das Zeug hält.

Die fürchterlichen Fünf, von 24. März bis 14. April, rund um die Uhr, unter diesem Link



Die Suche nach dem Glück

Hier findest du gleich zwei Theaterstücke: Hans ist ein Meister im Tauschen: Er tauscht sein Gold gegen ein Pferd und das Pferd gegen eine Kuh. Wird er auch die Kuh eintauschen? Und wird er so sein Glück finden?

Auch Iason macht sich auf die Suche: Er will das goldene Vlies finden. Das ist das wertvolle Fell eines besonderen Widders. Um sein Ziel zu erreichen, bittet er die größten Helden Griechenlands um ihre Hilfe.

Hans im Glück und Die Argonauten, ab sofort, rund um die Uhr, unter diesem Link

Ein Musical bei dir zuhause: Die fürchterlichen fünf singen für dich vom Bildschirm aus um die Wette Foto © (c) Lupi Spuma Sportskanonen aufgepasst

Turnstunde am Boden und im Bett

Du willst gemeinsam mit deinen Eltern ein bisschen Sport machen? Dann versucht es doch mal mit Acro Yoga. Ein Live-Video zeigt euch genau, was ihr machen müsst. Zeit dich herumwirbeln und hochheben zu lassen!

Eltern-Kind Acro Yoga, dienstags, 15 Uhr und sonntags, 10 Uhr, Live Video unter diesem Link

Für diesen Sportkurs musst du nicht hinaus: Beim Acro Yoga kommst du drinnen zum Schwitzen Foto © KK

Forscher gesucht

Mach dein eigenes Computerspiel

Du spielst gerne auf der Konsole oder am Computer? Dann wird es Zeit, dein eigenes Spiel zu erstellen! Hier lernst du wie das Programmieren solcher Spiele funktioniert.

Spiele programmieren mit Scratch, für Kinder von 8 bis 12 Jahren, vier Wochen lang (zwei mal pro Woche)

Gruppe A: ab Mo., 23. März, immer montags und dienstags, 14 bis 15 Uhr,

Gruppe B: ab Mittwoch 25. März, immer mittwochs und donnerstags, 14 bis 15 Uhr,

Anmeldung unter diesem Link

Achtung Glitzer!

Du möchtest das Corona Virus besser verstehen? Dann versuche es mit diesen Experimenten. Sie sind nicht nur vollkommen ungefährlich, sondern machen auch Spaß. Aber Vorsicht: Deine Hände könnten danach glitzern!



Experimente für Kinder, täglich, rund um die Uhr, unter diesem Link

Dieses Experiment macht dich nicht nur schlauer: Es lässt dich auch ordentlich glitzern Foto © (c) Getty Images/iStockphoto (undefined undefined) Für echte Meisterköche

Kochen für das Klima

Du wolltest schon immer ausprobieren zu kochen? Mit diesen Rezepten können selbst deine Eltern noch etwas Neues lernen. Gemeinsam könnt ihr Rezepte testen, die auch gut für das Klima und die Umwelt sind.

Klimakochbuch, täglich, rund um die Uhr, unter diesem Link



Hier bekommst du Unterhaltung und neues Wissen

Dreh das Radio an!

Musik sorgt für gute Laune! Dieser Radiosender ist speziell für Kinder gemacht. Den ganzen Tag gibt es die verschiedenste Musik. Außerdem bekommst du die wichtigsten Nachrichten. Und das so, dass du bestimmt alles verstehst.

Mein Kinderradio, täglich, von 6 bis 12 Uhr, unter diesem Link



Damit deine Laune Daheim richtig gut bleibt: tanz zu deiner Lieblingsmusik Foto © (c) Getty Images/iStockphoto (p_ponomareva)

Für Schlaufüchse

Du lernst gerne neue Dinge und weißt immer mehr als andere? Dann ist dieses Fernsehprogramm perfekt für dich. Hier findest du von Montag bis Freitag drei Stunden lang aufregende Dokumentationen und verständliche Nachrichten.

ORF-1-Freistunde, Mo. bis Fr., von 9 bis 12 Uhr, live auf ORF 1