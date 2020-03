Facebook

Mit einem Klick zum Alleswisser: Wir erklären dir, was du über das Coronavirus wissen musst. © (c) artmim - stock.adobe.com (Artmim Oleg F)

Wort des Tages: Pangolin

Das Pangolin ist ein Tier mit vielen Schuppen. Es lebt unter anderem in China. Dort landen diese Tiere auch öfters auf dem Teller, obwohl es verboten ist, sie zu jagen. Das Virus soll von einem dieser Schuppentiere auf den Menschen übertragen worden sein. Und wie?

Menschen, die diese Tiere berührt oder gegessen haben, könnten sich durch den Kontakt mit dem Tier angesteckt haben.



Das Virus ist zum ersten Mal im Dezember 2019 aufgetaucht, und zwar auf einem Fisch- und Wildtiermarkt in Wuhan (Stadt in China).



Pangoline leben in Asien und Afrika. In manchen Ländern landen sie auch auf dem Teller. Foto © (c) Getty Images/iStockphoto (DarrenBradleyPhotography)

Unser Corona-Lexikon

Rudolf Anschober

Das ist der Name eines österreichischen Politikers. Er ist Mitglied der Partei "Die Grünen". Rudolf Anschober ist Österreichs Gesundheitsminister. Als solcher kümmert er sich darum, dass kranke Leute jede Hilfe bekommen, die sie brauchen, um wieder gesund zu werden. Und dass gesunde Menschen gesund bleiben. Er ist auch dafür zuständig, dass die Menschen in Österreich vor dem Coronavirus geschützt werden.

Rudolf Anschober ist Österreichs Gesundheitsminister. Foto © (c) BillionPhotos.com - stock.adobe.

Balkonkonzert

Dieses Wort bedeutet, dass sich Menschen verabreden, um vom Fenster oder dem Balkon aus gemeinsam Musik zu machen. Die Frau im Erdgeschoß spielt zum Beispiel Gitarre und die Familie im zweiten Stock singt dazu. Aber warum machen Menschen das? Wegen des Coronavirus müssen jetzt alle zu Hause bleiben. Deshalb wurden auch viele Konzerte abgesagt.

Um nicht auf Musik zu verzichten, haben Menschen in Italien damit angefangen, gemeinsam mit ihren Nachbarn zu musizieren. Seit kurzer Zeit gibt es diese besonderen Konzerte auch in Österreich. Foto © (c) AP (Cecilia Fabiano)

Covid-19

So wird die Krankheit genannt, die durch das Coronavirus ausgelöst werden kann. Covid ist eine Abkürzung, hinter der sich drei Worte verstecken: Corona Virus Disease (sprich: disihs). Das ist englisch und bedeutet so viel wie „Coronavirus-Krankheit“. Die 19 steht für

das Jahr 2019, weil in diesem Jahr die Krankheit das erste Mal aufgetaucht ist.

Hamsterkäufe

Dieses Wort bedeutet nicht, dass sich Menschenviele Hamster kaufen. Damit ist nur gemeint, dass sich Leute wie Hamster verhalten. Sie kaufen viele Lebensmittel und legen zuhause einen Vorrat an. Die Regale im Supermarkt sind dadurch leer.

Gerade gibt es viele Hamsterkäufe wegen des Coronavirus. © Stock Adobe

Pandemie

Von einer Pandemie ist die Rede, wenn sich viele Menschen auf der ganzen Welt mit einer Krankheit anstecken. Damit nicht mehr so viele Leute krank werden, gibt es einen sogenannten Pandemieplan. Darin steht, was zu tun ist, um die Ausbreitung einer Krankheit zu verhindern. Zum Beispiel abgesagte Veranstaltungen oder geschlossene Schulen.