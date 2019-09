Reportercamps der Kleinen Kinderzeitung Altbewährt, aber mit einer Neuerung

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Hanschitz

Es ist zur schönen Tradition geworden: Zum neunten Mal waren im Sommer für die Kleine Zeitung nicht nur die Journalisten von heute, sondern auch jene von morgen im Einsatz. Heuer wurden die Reportercamps der Kleinen Kinderzeitung – durchgeführt in Zusammenarbeit mit Kinderbüro und Antenne Steiermark – mit einer Neuerung ausgetragen. Erstmals gab es eine altersmäßige Trennung.



In den ersten beiden Wochen waren Kinder von sieben bis zehn Jahren im Reportereinsatz, führten Straßenumfragen, machten Videos und interviewten dafür Tiertrainerin Elke Grablechner sowie Parkour-Läufer Peter Piuk. Aus dem gesammelten Material ließen die Kinder ihre Camp-Zeitung entstehen, in der sie selbst auf der Titelseite zu sehen sind.



In der dritten Woche wurde erstmals ein Camp für Kinder von 11 bis 14 Jahren angeboten. Im Reportercamp für Fortgeschrittene waren die Journalisten mehr gefordert. Galt es doch, eine Zeitung zu erstellen, in der aktuelle Themen aufgegriffen werden: Wie analysiert Michael Schuen, Ski-Experte der Kleinen Zeitung, das Phänomen Hirscher? Welche Tipps gibt es gegen Lebensmittelverschwendung? Was rät eine Expertin aus dem Unverpacktgeschäft „Das Gramm“ zum Vermeiden von Plastik?



Fast 600 Kinder nahmen seit dem Jahr 2011 an den Camps teil. Kommendes Jahr geht’s für das Team der Kleinen Kinderzeitung in die Jubiläums-Runde: 2020 findet die zehnte Auflage statt.