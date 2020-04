Facebook

Wunderschön und riesengroß: Gleich mehrere Wale tauchten an der kroatischen Küste auf © (c) Nicolas Faramaz - stock.adobe.co (NICOLAS FARAMAZ)

Da staunten zwei Fischer nicht schlecht: Vergangene Woche tauchten neben ihrem Boot nämlich gleich mehrere Wale auf. Die riesigen Tiere schwammen nur wenige Meter entfernt von dem Boot der Fischer in der kroatischen Adria. Wale sind dort eigentlich sehr selten. Diese waren nur drei Kilometer von der Küste entfernt. Die Fischer konnten sogar ein Video von ihnen drehen.

Naturschützer glauben, dass diese großen Meeresbewohner sich deshalb zeigen, weil derzeit viel weniger Boote und Schiffe auf dem Meer fahren.

Treffen sich drei Hirsche auf dem Zebrastreifen... © Youtube

Warten zwei Hirsche vor dem Shoppingcenter... © Gemeinde Parndorf

Macht Platz für die Hirsche!

Zwei Hirsche standen vor Kurzem vor einem Einkaufszentrum in Parndorf. Leider warteten die beiden vor verschlossenen Türen: Das Geschäft im Burgenland ist derzeit nämlich geschlossen. Also mussten sich die Tiere mit einem Schaufensterbummel begnügen. Auch in der italienischen Stadt Villetta Barrea waren kürzlich drei Hirsche unterwegs. Sie spazierten durch die leeren Gassen.

Flipper, bist du es? Delfine wagen sich bis in den Hafen Foto © (c) Photo&Lightroom LF - stock.adobe.com

Delfine im Hafen

Auch in Italien sind gerade viel weniger Menschen draußen unterwegs: Das scheint den Delfinen zu gefallen. Eine Gruppe von Delfinen wurde nämlich in einem italienischen Hafen in Cagliari gesehen. Ein Delfin spielte sogar ganz nah am Hafen – ein Mann hat davon ein Video gemacht. Die Tiere haben jetzt mehr Ruhe vor uns Menschen und wagen sich deshalb näher heran.

