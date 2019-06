JEDE IDEE ZÄHLT!Ideenwettbewerb des Landes Kärnten

Facebook

WIR WOLLEN KÄRNTEN ZUM RAD-VORZEIGELAND MACHEN!

Ob Ausweitung bestehender Radwege, flotte Rad-Shuttles oder eine mobile Rad-Werkstatt – deiner Kreativität sind bei dem Ideenwettbewerb „Kärnten am Rad“ keine Grenzen gesetzt. Nenn uns deinen Vorschlag für eine der drei Kategorien – Alltag & Beruf, Freizeit & Tourismus oder Infrastruktur & Innovation – füll die Karte vollständig aus und wirf sie entweder in die „Kärnten am Rad“-Box, die in den Regionalbüros der Kleinen Zeitung steht, oder notier deinen Vorschlag auf www.kleinezeitung.at/kaerntenamrad.

Du kannst die Karte aber auch einfach abfotografieren und das Foto an

radfahren@ktn.gv.at mailen.

EINSENDESCHLUSS: 5. SEPTEMBER 2019

MITMACHEN LOHNT SICH: Der Gewinner radelt künftig mit einem coolen E-Bike von Bärenbikes durch Kärnten. Darüber hinaus werden noch tolle Gadgets rund ums Biken verlost. Wir freuen uns schon auf deine kreativen Ideen!