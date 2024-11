Stimmungsvoller Advent für den guten Zweck

Die bekanntesten Chöre Kärntens bilden den musikalischen Höhepunkt des „Stillen Advent der Volkskultur“, der mit Lesungen und besinnlichen Texten in den Kärntner Kirchen für eine ganz besondere Adventstimmung sorgen wird. Das Ambiente und die Akustik in den Kärntner Kirchen verleihen dem „Stillen Advent“ eine besinnliche Note und sorgen für ein großartiges Klangerlebnis. Der Stille Advent steht auch in seiner 21. Auflage wieder unter einem karitativen Stern. So werden Spenden für bedürftige und in Not geratene Kärntnerinnen und Kärntner gesammelt, die der Initiative „Kärntner in Not“ übergeben werden. Auch die drei kostenfreien Konzerte im Landhaushof Klagenfurt tragen dazu bei, dass Mitmenschen, die es im Leben nicht so gut getroffen haben, in den Genuss der schönsten Weihnachtslieder – dargeboten von den besten Chören Kärntens – kommen können. Stimmungsvoller Advent für den guten Zweck.

Noch mehr Aktionen und Gewinne gibt es exklusiv für unsere Club-Mitglieder.

Hier geht es zur Übersicht.