"Das ist das schwierigste maiLab-Video ever" - Mit diesem Satz beginnt Mai Thi Nguyen-Kim ihr Abschiedsvideo auf YouTube. Ein letztes Mal setzt sich die Wissenschaftsjournalistin wie gewohnt mit einer Tasse Tee vor die Kamera - zumindest auf YouTube.

Stress, Druck und Familie als Hauptgrund

Über 1,4 Millionen Menschen haben die Moderatorin und Chemikerin auf YouTube abonniert. Und: "With great Abozahl, comes great responsibility", sagt sie in ihrem Video. Mit der stetig wachsenden Reichweite sei auch der Respekt gegenüber der Verantwortung gestiegen, aber auch der Ehrgeiz "Premium Content" zu liefern. Für Mai Thi Nguyen-Kim und ihr Team sei der Kanal zur "Heiligen Kuh" geworden.

2020 ist die mehrfach mit Preisen ausgezeichnete Wissenschaftlerin Mutter geworden - und ist jetzt mit dem zweiten Kind schwanger. Hinzu kommt ihre Arbeit beim ZDF mit TerraX und der eigenen Show "MaiThinkX", die sie seit Oktober 2021 moderiert. Dort bricht sie komplexe wissenschaftliche Themen herunter und klärt unter anderem über die "Wirksamkeit" von Globuli auf.

Im Video erklärt Mai Thi Nguyen-Kim wie schwierig es ist, alle Bereiche unter einen Hut zu bringen. Mit dem Abgang einer langjährigen Mitarbeiterin ist die Entscheidung "maiLab" zu beenden endgültig gefallen.

"Freunde der Sonne seid nicht traurig"

Nach einer Babypause will Mai Thi Nguyen-Kim, die 2020 auch mit dem deutschen Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet wurde, aber wieder zurück kommen - jedoch mit neuen, anderen Projekten. Auch "TerraX" und "MaiThinkX" werden weiter gehen. Somit sollen die "Freunde der Sonne", wie sie ihre Community nennt, nicht traurig sein. Es wird in Zukunft bestimmt noch die eine oder andere Tasse Tee getrunken.