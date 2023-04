Die Debatte um den arbeitsfreien Karfreitag war in den letzten Jahren stark steirisch eingefärbt. Nicht zuletzt, weil Alt-Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer den Druck in Richtung Wien konstant hochhielt. Erst im Vorjahr brachte er dabei den Vorstoß ein, den Feiertag vom Ostermontag auf den Karfreitag zu verlegen. Als Grund führte Schützenhöfer stets an, dass der Evangelischen Kirche ihr höchster Feiertag genommen werde.