Kein anderes Stück Stoff ist derart mit Bedeutung aufgeladen wie das Kopftuch. Es ist ein Politikum, steht für Unfreiheit, aber auch für Rebellion. Kann das Kopftuch eine richtige oder falsche Bedeutung haben?

ASMA AIAD: Für jede muslimische Frau hat das Kopftuch eine eigene, persönliche Bedeutung. Dass sich die Gesellschaft damit beschäftigt, warum ich etwas trage und darüber urteilt, ist, was falsch ist. Ich bin religiös und trage mein Kopftuch, seitdem ich 17 Jahre alt bin. Es ist Teil meines Alltags, Teil meines Lebens.

SARA MOHAMMADI: In meinem Leben hat das Kopftuch keine Bedeutung, weil ich ohne Bekenntnis aufgewachsen bin. Das Kopftuch habe ich getragen, weil ich musste und nur dann, wenn wir bei Verwandten im Iran waren. Zu Hause in Österreich habe ich es abgelegt.