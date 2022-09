Schock in Westminster: Wachmann brach vor dem Sarg der Queen zusammen

Liveblog. Tausende Menschen haben in London in der Nacht zum Donnerstag Schlange gestanden, um am Sarg von Königin Elizabeth II. persönlich Abschied nehmen zu können. Für einen Schockmoment sorgte ein Wachmann in Westminster. Alle Entwicklungen im Live-Blog.