Trauerzug in Edinburgh: Ihre vier Kinder begleiten die Queen

Liveblog. Charles III. und seine Gemahlin Camilla haben am Montagvormittag in einer feierlichen Zeremonie in London die Beileidsbekundungen des britischen Parlaments entgegengenommen. Im Anschluss reiste das Königspaar nach Edinburgh in Schottland weiter.