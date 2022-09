Gäste am Empfang vor Staatsbegräbnis eingetroffen

Liveblog. Der Andrang zum Abschied am Sarg von Queen Elizabeth II. reißt nicht ab. Das britische Kulturministerium hat am Sonntag dazu aufgerufen, sich nicht mehr in der Warteschlange zum Sarg anzustellen, da die Aufbahrung der Queen am Montag um 6.30 Uhr (Ortszeit) endet. Alle Entwicklungen im Live-Blog.