Begräbnis der Queen

Sarg der Queen von Öffentlichkeit verabschiedet +++ In St. George's Chapel in Gruft hinabgelassen +++ Beisetzung im engsten Familienkreis am Abend

Liveblog. Ganz London war heute im Ausnahmezustand: Eine Million Menschen säumte wegen des Queen-Begräbnisses die Straßen, darunter viele Staatschefs und gekrönte Häupter Alle Entwicklungen im Live-Blog.