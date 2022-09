Sie fahren zu Bewohnern ins Pflegeheim. Sie verteilen Essen und Lebensmittel an Bedürftige. Sie sind als Rettungssanitäter bei Notfalleinsätzen dabei, wenn es oft um Leben oder Tod geht. Knapp die Hälfte aller Steirerinnen und Steirer engagiert sich ehrenamtlich und ohne Bezahlung in Vereinen oder sozialen Einrichtungen. Ihre Arbeit ist wertvoll – vor allem in Krisenzeiten. Aber ausgerechnet jetzt, gehen den Institutionen die freiwilligen Helfer aus.

"Der Bedarf ist so hoch wie noch nie, aber wir können der großen Nachfrage nicht mehr nachkommen", sagt Jürgen Pucher vom Verein Pro Humanis. Die Einrichtung kümmert sich um die Betreuung psychisch kranker Menschen und stellt ihnen Sozialbegleiter zur Seite, die mit ihnen regelmäßig Zeit verbringen. Aber warum wird es immer schwerer, Ehrenamtliche zu finden? Ein dichter Alltag und die eigenen Probleme schränken die Menschen zu sehr ein, meint Pucher: "Was vor einem halben Jahr noch egal war, hat sich jetzt geändert. Wer für ein Treffen kilometerweit fahren muss oder sich gemeinsam ins Kaffeehaus setzt, kann sich das heute vielleicht nicht mehr leisten."

Anerkennung für Ehrenamtliche fehlt

Das merkt auch Maria Williams, Freiwilligenmanagerin bei der Lebenshilfe: "Die Teuerungen sind zur Barriere fürs ehrenamtliche Engagement geworden." Um den Freiwilligen entgegenzukommen, versucht der Verein den Aufwand so gering wie möglich zu halten: "Damit sie es nicht so weit haben, schauen wir im Vorfeld, wo der Wohnort beziehungsweise die Arbeitsstätte liegt." Kilometergeld gibt es von den Institutionen in der Regel nicht. Trotzdem braucht es für die Ehrenamtlichen Anreize und eine gewisse Anerkennung, so der Grazer Familienstadtrat Kurt Hohensinner (ÖVP): "Ehrenamt ist keine Ausbeutung."

2017 wurde erstmals die Haftpflicht- und Unfallversicherung für Ehrenamtliche in Graz eingeführt und heuer im März auf zehn Jahre verlängert. Auch das Land bietet seit einigen Jahren den Versicherungsschutz für Freiwillige an. Für Hohensinner müsse sich das soziale Engagement auch im Lebenslauf bei Bewerbungen auszahlen: "Diese Kandidatinnen sollten bevorzugt werden." Das wiederum ließe sich aber schwer überprüfen.

Keine Zeit, mehr Aufwand

Bettina Heuser begrüßt zwar den Vorschlag, betont aber, Freiwillige hätten dadurch nicht automatisch mehr Zeit zur Verfügung. Die Freiwilligenmanagerin der Caritas-Steiermark spürt, dass das Interesse an einem dauerhaften Ehrenamt stark zurückgegangen ist. "Es ist schwierig, Freiwillige zu finden, die sich auf Dauer engagieren wollen." Das macht den Beziehungsaufbau bei der Arbeit mit Menschen umso schwieriger. Bei der Tafel beziehungsweise beim Rettungsdienst des Roten Kreuzes kommt hinzu, dass durch strengere Hygienevorschriften wegen Corona, die Dienste anstrengender sind: "Rund 80 Prozent der Helfer sind Studierende oder berufstätig. Jeder hat immer mehr zu tun und der Alltagsstress nimmt zu", sagt Freiwilligenkoordinatorin Margit Helm.

Von ähnlichen Umständen berichtet Amrita Böker, Koordinatorin der VinziWerke: "Die Art und Weise, wie man Ehrenamt ausübt, hat sich verändert. Berufstätige haben weniger Zeit, weil die Arbeit zeitintensiver geworden ist. Pensionisten kümmern sich um die Enkel, weil beide Eltern arbeiten." Der Sozialverband gehört zu jenen Institutionen, die besonders stark auf Freiwillige angewiesen sind: "Ohne ihre Hilfe müssten wir viele Einrichtungen schon zusperren."