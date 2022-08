Vor genau einem halben Jahr brach der Krieg in der Ukraine aus. Millionen Menschen sind seitdem auf der Flucht, rund 80.000 haben in Österreich ein neues Zuhause gefunden. Olena floh mit ihrem Mann Volodimir (beide 61) aus Charkiw. Ihre Tochter lebte zu diesem Zeitpunkt bereits in Graz. Beide arbeiten als Lehrer und unterrichten jetzt digital jene Kinder, die nun überall auf der Welt verstreut sind: "Wir haben sehr viel darüber nachgedacht, ob wir das Land verlassen sollen. Aber ein Arbeiten unter Bomben und Raketen ist nicht möglich." Bald wollen sie für ein paar Tage in die Ukraine fahren.