Die neue Generation im Weingarten ist weiblich

Nina Pichler (23) ist prämierte Winzerin. Sie wird einmal das Weingut der Familie übernehmen und damit in eine sehr männerlastige Domäne einsteigen, denn erst langsam verändert sich die Quote in den Weinbauschulen des Landes. Zu Besuch am Leitersdorfberg, wo eine Frau künftig das Sagen hat – und davor anfangs auch zurückschreckte.