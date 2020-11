Kleine Zeitung +

Corona in der Steiermark Rückgang der Neuinfektionen, aber neue Cluster in Pflegeheimen

In der Steiermark wurden am Sonntag 415 Neuinfektionen registriert, das sind weniger als in der Woche davor. Zahl der Intensivpatienten stieg jedoch über das Wochenende an. Mehr als 40 positive Fälle in Kapfenberger Heim.