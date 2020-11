Facebook

Riesiges Polizeiaufgebot in Wien © APA/Georg Hochmuth

Terroralarm in Wien. Kurz nach 20 Uhr fielen Schüsse in der Nähe des Schwedenplatzes und der Haupt-Synagoge. Ein Passant wurde getötet, ein Polizist schwer verletzt. 15 Personen wurden in Krankenhäuser gebracht, sieben von ihnen haben schwere Verletzungen erlitten. Die Wiener Innenstadt ist derzeit großräumig abgesperrt, ein Täter wurde erschossen, zumindest vier weitere gefasst. Die Polizei bestätigt vorerst sechs Tatorte.

Der Terrorakt ist noch im Laufen, erklärte Innenminister Karl Nehammer in der "ZiB Spezial" Montagabend. Ein Täter mit Sturmgewehr sei von der Exekutive ausgeschaltet werden. Man gehe aber von mehreren Tätern aus. Nehammer bestätigte noch einmal, dass das Feuer in der Seitenstettengasse eröffnet und dort ein Polizist schwer verletzt wurde. In der Folge hätten sich Gefechte an sechs Tatorten entwickelt.

Pressekonferenz von Innenminister Nehammer

Polizei-Großeinsatz: Terroranschlag in der Wiener City Die Menschen in der Innenstadt werden auch von der Polizei aufgerufen, ihre Wohnungen nicht zu verlassen, in Lokalen zu bleiben und den öffentlichen Verkehrsmitteln fernbleiben - der U-Bahn-Verkehr wurde teilweise still gelegt. Die Polizei appelliert außerdem an die Bevölkerung, KEINE Videos und Fotos zu posten, solange der Einsatz läuft.

Der Innenminister appellierte an die Bevölkerung, die Wiener Innenstadt zu meiden. Wer sich dort aufhält, soll geschlossene Räume aufsuchen. Gegen wen sich der Terroranschlag gerichtet hat, kann die Polizei noch nicht sagen.

Die Krankenhäuser in der Bundeshauptstadt sind in Alarmbereitschaft. In diversen Medien wurde über eine angebliche Geiselnahme spekuliert. Tote und Verletzte bestätigte der Sprecher der Wiener Berufsrettung, Daniel Melcher, der APA. "Zahlenmäßig eingrenzen können wir das noch nicht, wir sind noch dabei, uns einen Überblick zu verschaffen."

Was wir bislang bestätigen können:



*Gegen 20:00 Uhr Schüsse ausgehend vom Bereich Seitenstettengasse

*Mehrere Täter mit Langwaffen (Gewehr)

*dzt. insg. 6 Tatorte

* 1 Todesopfer, mehrere schwer Verletzte, darunter ein Polizist

*1 Täter von Polizei erschossen #0211w — POLIZEI WIEN (@LPDWien) November 2, 2020

Ob es sich um einen Anschlag auf das Gotteshaus gehandelt hat, ist derzeit noch unklar. Der Präsident der Kultusgemeinde schließt Opfer in der jüdischen Gemeinde aus, die Synagoge war zum Zeitpunkt der Schüsse bereits geschlossen.

Ob der Stadttempel eines der Ziele war, kann derzeit nicht gesagt werden. Fest steht allerdings, dass sowohl die Synagoge in der Seitenstettengasse als auch das Bürogebäude an der selben Adresse zum Zeitpunkt der ersten Schüsse nicht mehr in Betrieb und geschlossen waren. 1/ — Oskar Deutsch (@DeutschOskar) November 2, 2020

Die Menschen in der Innenstadt werden auch von der Polizei aufgerufen, ihre Wohnungen nicht zu verlassen, in Lokalen zu bleiben und den öffentlichen Verkehrsmitteln fernbleiben - der U-Bahn-Verkehr wurde teilweise still gelegt. Die Polizei appelliert außerdem an die Bevölkerung, keine Videos und Fotos zu posten, solange der Einsatz läuft.

Dennoch kursierten mehrere Videos, die bewaffnete Männer in der Innenstadtstadt zeigen, die wild um sich schießen. Auf einem Video sieht man sogar, wie ein Getroffener - möglicherweise ein Polizist - auf dem Schwedenplatz zu Boden fällt. Ein Mann mit einer Kalaschnikow-ähnlichen Waffe läuft durch eine gepflasterte Gasse und schießt.

Wenn Sie Videos oder Fotos des derzeitigen Einsatzes im 1. Bezirk haben - HIER uploaden, NICHT in sozialen Medien verbreiten! So können Sie uns unterstützen! Bitte um zahlreichen RThttps://t.co/FQ2he2MMPs #0211w — POLIZEI WIEN (@LPDWien) November 2, 2020