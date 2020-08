Facebook

In anspruchsvolles Geläde sollten sich nur erfahrene Berggeher wagen. © (c) Getty Images (AscentXmedia)

Wer seinen Berufsalltag zwischen den Gipfeln anstatt im Bürosessel verbringt, hat nach Feierabend so einiges zu berichten – heuer ganz besonders. So auch Herbert Raffalt: Vor wenigen Wochen war der Bergführer mit einer Gruppe unterwegs, um das Dachsteinloch zu erkunden. Dabei handelt es sich um eine Höhle, zu der normalerweise der Zutritt nicht erlaubt ist. Nur rund fünf Touren im Jahr bieten die Möglichkeit, mit einem erfahrenen Guide in den Berg hineinzusteigen.

Umso verwunderter war Raffalt, als er in der Höhle ein Wimmern vernahm.