Es heißt, Abschied zu nehmen von einem Giganten aus der goldenen Ära der Traumfabrik Hollywood: Kirk Douglas (1916–2020). © APA/AFP/GABRIEL BOUYS

Was für ein unglaublicher Mann. Die blonden Haare zerzaust, das verschmitzte Lächeln so unverschämt ins sonnengebräunte Gesicht gehängt, dass man nicht wegschauen kann. Als Matrose Ned Land hat Kirk Douglas in „20.000 Meilen unter dem Meer“ eine seiner unvergesslichen Performances abgeliefert: ein unverfrorener Draufgänger mit gestähltem Körper und dem Herz auf der Zunge, ein vor Männlichkeit fast platzender Bruder Leichtfuß unter dem Meer.