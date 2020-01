Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Vorsicht bei Heimkehrern aus China © APA/AFP/Mark Ralston

Die Angst vor dem neuartigen Coronavirus (2019-nCoV) geht um. In China starben mittlerweile mindestens 26 Menschen an der gefährlichen Lungenkrankheit. Mittlerweile ist das Virus auch in Europa angekommen. In Frankreich wurde der Erreger bei drei Patienten nachgewiesen, wie das Gesundheitsministerium in Paris am Freitagabend mitteilte.