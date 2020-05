Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Am 4. Mai ist internationaler „Star Wars“-Tag: Damit Sie bei der galaktischen Seifenoper mitreden können, eine Aufstellung des Hauptensembles.

Der 4. Mai ist der inoffizielle Feiertag im „Star Wars“-Universum. Doch warum eigentlich? Diese Infografik hat die Antwort und bietet zudem einen Einblick in die wichtigsten Bestandteile der Galaxie: vom Todesstern über die Jedi-Ritter und den Orden der Sith mit ihren bunten Lichtschwertern bis hin zum Millennium-Falken. Alles was Sie wissen müssen, um mitreden zu können: Denn Wissen ist Macht und die Macht ist groß in der Saga.