Jährlich wird am 4. Mai der internationale "Star-Wars"-Tag gefeiert. "May the 4th be with you" bezieht sich auf den Spruch "May the force be with you" (Möge die Macht mit dir sein). Das Ganze dürfte aufs Jahr 1978 zurückzuführen sein, wo Lucas Films den Slogan erstmals verwendete. Einen Popularitätsschub erfuhr das Wortspiel ein Jahr später, nach den Wahlen zum britischen Unterhaus. Am 3. Mai 1979 gewannen die Tories mit Margaret Thachter an der Spitze. Ihre konservative Partei gratulierte in einer großflächigen Anzeige in den Londoner "Evening News" mit den Zeilen "May the Forth be with you, Maggie. Congratulations".