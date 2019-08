Landkarte Politische Landkarte Österreichs 2017

Die politische Bundesländer-Landkarte in Österreich teilt sich die SPÖ mit Mehrheiten in vier Bundesländern mit der ÖVP, die auch Mehrheiten in vier Bundesländern erzielt. Die FPÖ schafft 2013 eine Bundesländermehrheit – in der Steiermark.