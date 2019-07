Facebook

Wie viele Menschen leben in der Region zwischen Köflach und Leutschach, zwischen der Koralm und dem unteren Murtal? Was verdient der durchschnittliche Weststeirer, wie alt ist der durchschnittliche Südsteirer? Wie viele Autos gibt es in den Bezirken Leibnitz, Deutschlandsberg und Voitsberg pro 1000 Einwohner? Und wie viele Menschen werden im Jahr 2050 in der Region wphnen?