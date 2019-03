Fünf Männer und eine Frau bilden das Feld der Bewerber mit Chancen auf den EU-Parlamentseinzug bei der Europawahl am 26. Mai in Österreich.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Kleine Zeitung Infografik

Die ÖVP schickt den 61-jährigen Othmar Karas als Listenersten ins Rennen. Für die SPÖ steht der 49-jährige Andreas Schieder an der Listenspitze. Für die FPÖ will Generalsekretär Harald Vilimsky (52) eine weitere Periode in Brüssel bleiben. Die Grünen setzen ihre Hoffnungen auf Bundessprecher Werner Kogler (57). Die Neos ersetzen Angelika Mlinar wieder durch eine Frau, die 30-jährige Nationalratsabgeordnete Claudia Gamon. Nicht als Liste Jetzt kandidiert die frühere Liste Pilz, sondern als Initiative 1 Europa mit Johannes Voggenhuber (68) als Kandidat.