Galakonzert 2025 der Militärmusik Kärnten im Jubiläumsjahr „70 Jahre Österreichisches Bundesheer“

Anlässlich „70 Jahre Österreichisches Bundesheer“ ist für das Jubiläumskonzert 2025 eine Premiere geplant. Am Donnerstag, 13. März 2025, Beginn 19.30 Uhr, gibt die Militärmusik Kärnten unter der Leitung von Militärkapellmeister Oberst Dietmar Prater, ihr bereits zur Tradition gewordenes Galakonzert in der Messehalle Klagenfurt am Wörthersee.