Was gehört zur Vorweihnachtszeit, wie Kekse backen? Genau!

Ein Besuch des Christkindl-Postamts der Kleinen Zeitung in Villach! Hier könnt ihr nicht nur hübschen Weihnachtsschmuck bemalen oder basteln-ihr habt auch die Gelegenheit, eure Weihnachtswünsche direkt an das Christkind zu richten. Im liebevoll gestalteten Christkindl-Postamt können die Kleinen ihren ganz persönlichen Weihnachtswunsch aufschreiben und dem Christkind anvertrauen. Ein ganz besonderer Moment, der die Vorfreude auf das Fest noch größer werden lässt!



Und als besonderes Highlight: Jedes Kind, das einen Wunschzettel abgibt, erhält vor Ort die „Kleine Kinderzeitung“ als Geschenk. Mit spannenden, lustigen und informativen Geschichten sorgt sie für leuchtende Augen bei jungen Leserinnen und Lesern im Alter von 6 bis 12 Jahren. Und das ist noch nicht alles! Das Christkind und die Kleine Zeitung schicken eine persönliche Weihnachtskarte direkt nach Hause-ein schönes Andenken, das an diesen besonderen Moment im Christkindl-Postamt erinnert und das die Eltern unter den Christbaum legen können. Feiert mit uns die schönste Zeit des Jahres und lasst Kinderträume wahr werden!