Weihnachtsmarkt am Grazer Karmeliterplatz: Ein neuer festlicher Hotspot für die Adventzeit

In der kommenden Weihnachtszeit erstrahlt der Grazer Karmeliterplatz erstmals in festlichem Glanz und verwandelt sich in eine bezaubernde Oase. Als neu geschaffener Hotspot für Grazer, Steirer und Touristen bietet der Weihnachtsmarkt am Karmeliterplatz ein hochwertiges und stimmungsvolles Erlebnis, das die Adventzeit unvergesslich macht. Ein innovatives Beleuchtungskonzept und tolle Projektionen tauchen den Platz in eine magische Stimmung und sorgen dafür, dass Besucher in eine zauberhafte Weihnachtswelt eintauchen können. Ein weiteres Highlight ist das Skyliner-Schirmsystem, das nicht nur Schutz vor winterlicher Witterung bietet, sondern auch eine besonders einladende Kulisse schafft. Die Lärchenholzhütten mit nachhaltigen Produkten der Aussteller, laden die Besucher ein, die Vielfalt der weihnachtlichen Angebote zu entdecken und zu genießen. Kulinarische Höhepunkte runden das Erlebnis ab: Von Glühwein und Punsch, die speziell in der Weststeiermark hergestellt werden, bis hin zu weiteren köstlichen Schmankerln wird ein breites Angebot geboten, das die Herzen der Besucher wärmt und begeistert. Für musikalische Vielfalt und abwechslungsreiche Unterhaltung sorgen wechselnde Darbietungen, die die Besucher jeden Alters begeistern. Ein nostalgisches Karussell mit handgeschnitzten Pferden und Kutschen entführt Familien in eine vergangene Zeit und macht den Besuch des Weihnachtsmarktes zu einem besonderen Erlebnis für Groß und Klein.

Öffnungszeiten

Von 22.11. bis 22.12.2024 immer Donnerstag – Sonntag

Sonderöffnungstag, Mo, 23.12.2024

Do und Fr von 12.00 – 22.00 Uhr

Sa und So 10.00 – 22.00 Uhr

Noch mehr Aktionen und Gewinne gibt es exklusiv für unsere Club-Mitglieder. Hier geht es zu den Club-Angeboten.