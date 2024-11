Gratis Waffeln beim Aufsteirern Weihnachtsmarkt am Schlossberg

Sichern Sie sich eine von 200 Stück „Kleine Zeitung Waffeln“ am 13. Dezember 2024 beim Aufsteirern Weihnachtsmarkt am Schlossberg in Graz. Wie erhält man eine gratis Waffel? Einfach die Kleine Zeitung App am Handy runterladen und sich (kostenlos) registrieren.

Weihnachten bedeutet mehr als nur Geschenke auszutauschen – es ist eine Zeit, die wir mit den Menschen verbringen, die uns am Herzen liegen. Es ist die Zeit, mit Gefühl und Aufmerksamkeit zu denken und Orte zu finden, an denen der Zauber von Weihnachten spürbar ist. Einer dieser besonderen Orte ist der Aufsteirern Weihnachtsmarkt auf dem Schlossberg, hoch über den Dächern von Graz. Besucher erwartet hier ein einzigartiges Erlebnis aus steirischen Köstlichkeiten, traditionellem Kunsthandwerk und einer festlichen Atmosphäre. Die liebevoll dekorierten Stände und Weihnachtshütten laden zum Verweilen und Genießen ein. Besonders für Kinder wird der Markt zu einem unvergesslichen Erlebnis: Im Christkindlpostamt können die Kleinsten dem Christkind ihre Weihnachtswünsche anvertrauen, und die Keksbackstube und Bastelstube im Glockenturm bringen weihnachtliche Vorfreude und strahlende Augen.

Der Aufsteirern Weihnachtsmarkt ist vom 22. November bis zum 22. Dezember geöffnet:

Freitag: 12 – 21 Uhr

Samstag: 10 – 21 Uhr

Sonntag: 10 – 20 Uhr

Erleben Sie die besondere Magie von Weihnachten auf dem Schlossberg und lassen Sie sich von der festlichen Stimmung verzaubern!