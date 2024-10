7. Auflage des spektakulären Krampuslauf in Schladming

Am Samstag, dem 23. November 2024 steht wieder ganz Schladming im Zeichen des Brauchtums! Der legendäre Krampuslauf in Schladming startet heuer neben dem Planaistadion, mit den 50 Krampusgruppen.

Mit rund 8000 Zusehern und 900 Krampussen, Hexen und anderen Brauchtumsfiguren ist er einer der größten Umzüge in den Alpen.

Start ist neben dem Planai Stadion, wo auch schon die erste Inszenierung der Gruppen stattfindet, geht es weiter über die Coburgstraße, vorbei am Rathaus, wo die Zuseher eine zweite Inszenierung erwartet, bis schließlich am Hauptplatz die finale Präsentation der Gruppen erfolgt.

Einlass: ab 16:00 Uhr

Musik: ab 16:30 Uhr

Umzug: 19:00 - 22:00 Uhr

Ticketverkauf:

Vorverkauf an folgenden Standorten:

Infobüro Schladming, Infobüro Ramsau am Dachstein, Infobüro Haus im Ennstal

8,00 € Erwachsene; 4,00 € Kinder 6 bis 12 Jahre

Abendkasse: 10,00 € Erwachsene; 6,00 € Kinder 6 bis 12 Jahre

Teilnahmeschluss: 08.11.2024

