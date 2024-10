Sie sind wieder da - zwar können die Komödianten in St. Leonhard, kurz Kistl, nicht mehr in ihrem gewohnten Revier in der Rechbauerstraße auftreten, dafür sorgen sie in drei ganz wunderbaren Locations in Graz für beste Unterhaltung mit „Loriot – ein best of“.

2023 hätte Loriot seinen 100. Geburtstag gefeiert - Grund genug den Meister des deutschen Humors auf der Bühne zu würdigen. Seine bekanntesten Sketche werden unter der Regie von Petra Pauritsch, Eva Schäffer und Christian Linzbichler in einem Potpourri für Sie präsentiert. Freuen Sie sich auf einen abwechslungsreichen Abend, an dem für Ihr Lachen gesorgt wird.

Am 29. November wird im Kleine Zeitung Skyroom in Graz Premiere gefeiert. Die weiteren Spieltermine finden im Café Kaiserfeld (Kaiserfeldgasse 19-21, 8010 Graz) und im renommierten Literaturhaus Graz (Elisabethstraße 30, 8010 Graz) statt.

Alle Spieltermine finden Sie hier: www.kistl-theater.at