Stück mit Tiefgang

In Kooperation mit dem kärnten.museum bringt das Theater Wolkenflug mit „Wo der spitzeste Zahn der Karawanken in den Himmel hinauf fletscht“ eine Uraufführung auf die Bühne des kärnten.museum Klagenfurt. Das Stück basiert auf dem Debütroman der Kärntner Schriftstellerin Julia Jost, in dem sie das Aufwachsen in einer archaischen Bergwelt zwischen Stammtisch und Beichtstuhl schildert – und wie man hier als querstehendes Kind überlebt: dank einer zärtlichen Freundschaft und durch ein wildes, überbordendes Erzählen, das die Wirklichkeit besser macht, als sie ist.