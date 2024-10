Am 1. und 3. November lädt der Kammerchor Klagenfurt Wörthersee gemeinsam mit dem Orchester der Konzertvereinigung Kärnten zu einer besonderen Aufführung von Johannes Brahms‘ „Ein Deutsches Requiem“ in der Fassung für Kammerorchester, Chor und Soli in die Seminarkirche Tanzenberg. Dieses Meisterwerk der Chormusik zeichnet sich durch seine tiefe Emotionalität und den Trost spendenden Charakter aus, der besonders an diesen Tagen rund um Allerheiligen eine bedeutungsvolle Wirkung entfaltet.

