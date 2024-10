Am 11.10. stehen gleich zwei große Abenteurer auf der Anderswo Bühne in den Kammersälen: Der Salzburger Joe Pichler, der 1984 das erste Mal mit seinem Motorrad in Afrika unterwegs war und seitdem zusammengerechnet 3 Jahre am Schwarzen Kontinent verbracht hat. Erst kürzlich kam er aus Ostafrika zurück und erzählt in seinem neuen Vortrag von seinen Erlebnissen. Der Tiroler Peter Habeler ist bekannt als einer der profiliertesten Extrem-Alpinisten Österreichs. Zusammen mit Reinhold Messner hat er den Everest erstmals ohne Zuhilfenahme künstlichen Sauerstoffs bestiegen. In seinem Vortrag „Lebenslanges Bergsteigen“ spricht er darüber, dass man auch im fortgeschrittenen Alter im Herzen immer ein junger Wilder bleiben darf.