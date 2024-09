KLANGLICHT 2024 - Träume

3 Abende Licht- und Klangkunst von 24. bis 26. Oktober 2024, 18 bis 23 Uhr

Ob wir wachen oder schlafen, Träume begleiten uns in beiderlei Zuständen. Ein Tagtraum trägt uns hinfort in eine andere Welt, zu verborgenen Wünschen, zu tiefen Sehnsüchten, hinaus aus dem Ge-genwärtigen, hinein in großes Erleben, in ferne Utopien, in kleine Wunder. Wie surreal, wie fantas-tisch diese gedanklichen Reisen doch sein können! Und nachts? Ist nicht ebenso unser Schlaf reich an diesen Unsichtbarkeiten? Steckt nicht auch in so vielen nächtlichen Träumen eine Wahrheit, die wir uns hellwach niemals anzusprechen trauten?

2024 begibt sich KLANGLICHT in die Welt der Träume. Auf völlig unterschiedliche Weise verarbeiten renommierte nationale und internationale Künstlerinnen und Künstler ihre – und auch unsere – Traumwelten. Die 18 Kunstinterventionen des diesjährigen Festivals werden poetisch, sanft und subtil, kraftvoll und raumgreifend, unwirklich schön und zugleich wahrhaft echt sein. Sie entfalten und eröffnen traumhafte Realitäten, entlarven jedoch auch bestehende Träumerei. Vielfältig und viel-schichtig sind dabei die Fragen, die die Kunstschaffenden aufwerfen. Die Deutung ihrer und unserer Kunst(t)räume obliegt letztendlich uns selbst – denn gerade im Traum darf und soll auch das Geheimnis bleiben.

Werden Sie jetzt Club-Mitglied und sichern Sie sich die Teilnahme an exklusiven Gewinnspielen für Tickets zu allen kommenden Spielen.