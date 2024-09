Ein Abend für die Besten der Besten

Die Steirische Galanacht des Sports stellt jedes Jahr die Besten der Besten in den Mittelpunkt: Im feierlichen Rahmen werden hervorragende sportliche Leistungen und Leistungen für den Sport vom Land Steiermark mit Unterstützung namhafter Sponsorinnen und Sponsoren ausgezeichnet. Rund 400 Gäste werden zur Verleihung der bronzenen Diskuswerfer am Donnerstag, 17. Oktober 2024, in der Grazer Helmut-List-Halle erwartet. Organisiert wird die Veranstaltung heuer erstmals von der Sportland Steiermark GmbH.

Preise werden in folgenden Kategorien vergeben:

Sportler des Jahres

Trainerin des Jahres

Trainer des Jahres

Behindertensportlerin des Jahres

Behindertensportler des Jahres

Mannschaft des Jahres

Special Olympics Sportler:in des Jahres

Zudem wird bei der diesjährigen Steirischen Galanacht des Sports ein Großer Steirischer Panther für das Lebenswerk verliehen. Dieser Ehrenpreis der Landessportorganisation wurde zuletzt vor zehn Jahren vergeben.

Für die nächste Generation: Die Veranstaltung bietet zugleich auch den idealen Rahmen, um Mittel für den steirischen Nachwuchssport zu sammeln und damit ein sichtbares Zeichen für den steirischen Sport zu setzen. Denn gerade der Nachwuchs bietet das Fundament für die Zukunft des Sports und ist mehr als nur die Vorbereitung auf die Profikarriere: Es fördert die körperliche Gesundheit und das Wohlbefinden der jungen Generation!

So spektakulär wie die Leistungen und Erfolge der steirischen Sportlerinnen und Sportler im vergangenen Jahr, wird auch das Rahmenprogramm der Sportgala sein: Die Gäste erwarten atemberaubende, überraschende und mitreißende Showeinlagen, die den Abend nicht nur für die Preisträgerinnen und Preisträger unvergesslich werden lassen.

