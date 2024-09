Bereit für ein galaktisches Erlebnis?

Packt die Rollschuhe aus und erlebt das Disco-Feeling der 80er Jahre noch einmal hautnah: Am 19.10.2024 findet in der Helmut List Halle die dritte Space Quads Roller Disco statt – ein Event, das Euch auf acht Rollen bis zu den Sternen bringt! Unter dem Motto „OUTER SPACE“ verwandelt sich die Halle in die coolste Disco diesseits der Milchstraße. Hier wird geschlittert, getanzt und gefeiert – ein Spektakel, das alle Generationen begeistert.

Das Event bietet zwei Sessions: die „Open Disco“ für alle Altersgruppen (15 – 19 Uhr) und die „Late Night Disco“ für alle ab 18 Jahren (20 – 00 Uhr). Nostalgie für die Großen und Spannung für die Kleinen – es wird ein Erlebnis, wie wir es aus den besten Filmen kennen!

Egal ob Skate-Profi, Newbie oder als Zuschauer dabei - alle sind willkommen!

Teilnahmeschluss: 13. Oktober 2024

